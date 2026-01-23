Haberler

Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Van'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Dibekdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

