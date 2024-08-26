Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü

Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi. Müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. - VAN