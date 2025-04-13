Silivri'de gece yarısı operasyonu! İBB tutukluları 2 ildeki cezaevlerine nakledildi

Silivri'de gece operasyonu! İsimler arasında Murat Ongun da var
Almanya 13 bin Türk'ü sınır dışı edecek

Almanya harekete geçti! Binlerce Türk sınır dışı edilecek
DEM Partili Pervin Buldan: Süreç Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne doğru gidiyor

İtalya'da konuşan DEM Partili Buldan ilk kez tarih verdi
Trafik magandası tehdit savurdu: Senin bir gün kafana sıkarlar

Emniyet şeridinde gidip tehditler savurdu: Kafana sıkarlar senin

Van'ın Tuşba İlçesinde 3.2 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından 11.01'de 2.4 büyüklüğünde başka bir deprem hissedildi. İki deprem de yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 10.53'te merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı bölgede saat 11.01'de de 2.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İkisi de yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler çevre ilçelerde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremleri 3.4 ve 2.6 olarak kaydetti. - VAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.