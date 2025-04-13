Van'ın Tuşba İlçesinde 3.2 Büyüklüğünde Deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 10.53'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından 11.01'de 2.4 büyüklüğünde başka bir deprem hissedildi. İki deprem de yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 10.53'te merkez üssü Tuşba ilçesinde 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Aynı bölgede saat 11.01'de de 2.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İkisi de yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde meydana gelen depremler çevre ilçelerde de hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremleri 3.4 ve 2.6 olarak kaydetti. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa