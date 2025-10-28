Van'ın Özalp İlçesinde Kaybolan Şahıs Bulundu
Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan 28 yaşındaki F.Y., jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda sağ salim bulundu ve ailesine teslim edildi.
Özalp'e bağlı Bağrıaçık Mahallesi'nde ikamet eden F.Y.'nin (28) kaybolduğu ihbarını alan Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komanda Timi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İki iz takip köpeğinin de katılımıyla yürütülen titiz çalışmalar sonucunda F.Y., Bağrıaçık Mahallesi Akgöl Küme Evleri'ne yaklaşık 1 kilometre mesafedeki harabe evlerde sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa