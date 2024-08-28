Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangın sonucu 2 bin 500 bağ ot kül oldu

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangın itfaiyenin 7 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 2 bin 500 bağ ot yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Aşağı Akçagül Mahallesi'nde ikamet eden Hakim Oğrağlı'ya ait ot yığını belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi sonucu bölgeye Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İş makinesin de destek verdiği çalışmalarla yaklaşık 7 saatlik müdahalenin ardından yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 2 bin 500 bağ ot yanarak kül öldü. - VAN