Van'ın Muradiye İlçesinde Dağlık Alanda Yangın Çıktı

Van'ın Muradiye İlçesinde Dağlık Alanda Yangın Çıktı
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Muradiye ilçesinde Yakıncak köyü kırsalında sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce çıkarılan yangın, çalı ve kurumuş otların yanmasıyla yayıldı. Yangın yaklaşık 9 saattir sürerken, bölgede bulunan kuşburnu ve badem ağaçlarına zarar verdi. Ekipler henüz müdahaleye geçmedi.

Van'ın Muradiye ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yakıncak köyü kırsalında yangın çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çıkarılan yangın dağda bulunan çalı ve kurumuş otların yanmasıyla etkisini arttırdı. Yaklaşık 9 saattir devam eden yangında bölgede bulunan kuşburnu ve badem ağaçları zara gördü. Yangın bölgesine henüz ekipler müdahale etmedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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