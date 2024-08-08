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Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü

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Van'ın Gevaş ilçesindeki boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yemişlik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme İtfaiye Gevaş van 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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