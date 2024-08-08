Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü

Van'ın Gevaş ilçesindeki boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Yemişlik Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN