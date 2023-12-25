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Van'ın Erciş ilçesinde fırtına nedeniyle evin ve ahırın çatısı uçtu

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Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan fırtına sonucunda bir evin ve ahırın çatısı uçarak yola savruldu. Çatılar vatandaşlar tarafından kaldırıldı ve olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçtu.

Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçarak yola savruldu. Yolu tamamen kapatan çatılar vatandaşlar tarafından kaldırılırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ev sahibi, fırtına olduğu sırada bir ses duyduklarını ve o sesle birlikte elektriklerin gittiğini belirterek, "Bu nedenle dışarı çıkmadık. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle çatıları yoldan kaldırdık" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çelebibağı Fırtına Van Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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