Van'ın Erciş İlçesinde Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Van'ın Erciş İlçesinde Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı
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Erciş ilçesindeki bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda maddi hasar meydana geldi ve mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Van'ın Erciş ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Alkanat Mahallesi'ndeki Vangölü Elektrik dağıtım A.Ş.'ye (VEDAŞ) ait bir elektrik trafosunda yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Erciş itfaiye Grup Amirliği ile VEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgedeki elektrik akımı kestikten sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 buçuk saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında trafoda maddi hasar meydana gelirken, mahallede elektrik kesintisi yaşandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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