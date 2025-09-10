Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 1053 Gram Ele Geçirildi

Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde bin 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın hudut birlikleri; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde bin 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. - ANKARA