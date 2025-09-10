Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu: 1053 Gram Ele Geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Van hudut hattında gerçekleştirdikleri arama tarama faaliyetleri sırasında 1053 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde bin 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın hudut birlikleri; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde bin 53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madde, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa