Van-Hakkari Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Van- Hakkari karayolunda otomobilin tankerle çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Gülşen Han (40), Aysel Karay (60) ve Alihan Karay (55) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Selma Karay (30), Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN