Van-Hakkari Karayolunda Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Güncelleme:
Van-Hakkari karayolunda bir otomobilin tankerle çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Kaza, Hakkari-Van karayolu Zernek Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FNY 206 plakalı otomobil ile 35 ABC 263 plakalı tankerin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan Gülşen Han (40), Aysel Karay (60) ve Alihan Karay (55) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Selma Karay (30), Dilan Karay (7), Derin Karay (6) ve Eymen Han (6), olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
