Van haberleri: Bahçesaray'da 3 ev yandı

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 3 evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Ünlüce Mahallesi Taşköprü Sokağı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir neden dolayı çıkan yangın, çevrede bulunan 2 eve daha sıçradı. Mahallelinin müdahalesi sonuç vermeyince Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi. Kısa sürede bölgeye Bahçesaray ve Çatak itfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Evlerin ahşap olmasından dolayı yangın 6 saatlik çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında 3 ev büyük çapta zarar gördü. - VAN