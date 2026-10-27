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Van Gürpınar'da Zernek Barajı yakınlarında tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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Van Gürpınar'da Zernek Barajı yakınlarında tır devrildi, 1 kişi yaralandı
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Van'ın Gürpınar ilçesinde Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı yakınlarında tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VAN (İHA) – Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan Zernek Barajı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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