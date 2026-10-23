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Van Gürpınar'da tırın minibüse çarptığı kazada yaralı polis memuru kurtarılamadı

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Van'ın Gürpınar ilçesinde Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana gelen kazada, tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen polis memuru, yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. İzne gittiği öğrenilen polis memurunun cenazesi, işlemlerin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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