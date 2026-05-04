Van Gölü'ne uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Van'da meydan gelen kazada Van Gölü'ne yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Edremit ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Suya gömülen otomobilin çıkarılması için çalışma başlatılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı