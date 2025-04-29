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Van Gölü'ne Uçtu: 1 Yaralı

Van Gölü'ne Uçtu: 1 Yaralı
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Van'ın Gevaş ilçesinde Bülent Börek firmasına ait minibüs, kontrolden çıkarak Van Gölü'ne düştü. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan Bülent Börek firmasına ait minibüsün Van Gölü'ne uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. Tat Van istikametinden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ESS 925 plakalı bir börek firmasına ait minibüs, kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilirken, kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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