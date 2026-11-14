Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Gevaş'ta jandarma aramasında 10 kilo 500 gram skunk bulundu, sürücü gözaltında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gevaş'ta jandarma aramasında 10 kilo 500 gram skunk bulundu, sürücü gözaltında
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın araçta yaptığı aramada 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 yaşındaki sürücü T.Ş. hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında T.Ş. (39) yönetimindeki 34 BPT plakalı araçta arama yapıldı. Aramada, araç içerisinde zulalanmış ve 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.Ş. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu

Gece yarısı korkunç son! 3 kişinin cansız bedenleri böyle bulundu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an
Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf! Arkadaşlarımı tanıyamamışım
Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
Esenyurt'ta 134 suç kaydı olan hükümlü sokakta gezerken yakalandı! Hakkında 94 yıl hapis cezası var

Polisin durdurduğu adamın sicili şoke etti! Tam 134 suç kaydı
Antalya'da kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Kazadan sonra evine gittiği ortaya çıktı

Kanala uçan motosikletin sürücüsü arandı! Meğer evine gitmiş
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi