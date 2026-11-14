Van Gevaş'ta jandarma aramasında 10 kilo 500 gram skunk bulundu, sürücü gözaltında

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Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında T.Ş. (39) yönetimindeki 34 BPT plakalı araçta arama yapıldı. Aramada, araç içerisinde zulalanmış ve 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.Ş. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı