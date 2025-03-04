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Van Gevaş'ta Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Van Gevaş'ta Evde Yangın Çıktı, İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Van'ın Gevaş ilçesinde Behçet Beyazıt'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının soba bacasından çıktığı belirtilirken, can kaybı yaşanmadı ancak evde maddi hasar oluştu.

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Güzelkonak Mahallesi'nde ikamet eden Behçet Beyazıt'a ait evde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soba bacasından çıktığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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