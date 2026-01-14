Seyir halindeki tırın lastikleri yandı
Van-Erciş kara yolunda seyir halindeki bir tırın balatalarının aşırı ısınması sonucu lastikleri yanmaya başladı. Diğer sürücülerin uyarıları üzerine tır yol kenarına çekildi ve itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, Van-Erciş kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır seyir halindeyken balatalarının aşırı ısınması sonucu lastikler alev aldı. Diğer sürücülerin ikazı üzerine sürücü tırı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan lastikleri söndürdü. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa