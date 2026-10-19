Van Edremit'te dün gece iki otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

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Van'ın Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece ilçeye bağlı Erdemkent Mahallesi 14. Etap Kavşağı'nda meydana geldi. 65 ER 050 plakalı Tofaş marka otomobil ile 25 AAZ 828 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı