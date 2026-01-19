Bahçesaray-Hizan yolu ulaşıma kapatıldı

Van'da etkili olan yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray- Hizan yolu, geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen çığ düşmesi ve devam eden çığ riski nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü ile Bahçesaray yolu çığ düşmesi ve çığ tehlikesinin sürmesi sebebiyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır" denildi. - VAN