Van'da Yangın Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Van'da Yangın Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve itfaiye ekipleri zorlukla müdahale edebildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki ikamet eden Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahalede zorlanan itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçraman söndürüldü. Ekipler, yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde 14 yaşındaki M.C.'nin cansız bedenine ulaştı. M.C.'nin cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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