Van'da Yangın: 700 Bağ Ot ve 7 Ton Saman Kül Oldu
Özalp ilçesinde meydana gelen yangında, Oktay Kazan'a ait ot ve saman yığını alev aldı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak büyük maddi hasar meydana geldi.
Van'ın Özalp ilçesinde 3 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 700 bağ ot, 7 ton saman küle döndü.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçenin Oymaklı Mahallesi'nde oturan Oktay Kazan'a ait ot ve saman yığını belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteğinde yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 700 bağ ot, 7 ton saman yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa