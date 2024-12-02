Van'da Yabancı Sokma Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' suçundan aranan B.E. adlı şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' suçundan aranan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamda 'bir yabancıyı ülkeye sokmak' suçundan aranma kaydı bulunan B.E., yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - VAN