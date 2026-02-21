Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri bir evde yaptığı arama 3 kilo 100 gram eroin, 99 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, değişik markalarda 2 adet tabanca, 2 adet silah ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek faaliyette Esenyamaç Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. (60) isimli şahsa ait ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan adli arama neticesinde; 3 kilo 100 gram eroin, 99 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, değişik markalarda 2 adet tabanca, 2 adet silah ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. isimli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı