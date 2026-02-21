Haberler

Van'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Güncelleme:
Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.Ç. isimli şahsa ait evde 3 kilo 100 gram eroin, 99 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve diğer silahlar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek faaliyette Esenyamaç Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. (60) isimli şahsa ait ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan adli arama neticesinde; 3 kilo 100 gram eroin, 99 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, değişik markalarda 2 adet tabanca, 2 adet silah ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. isimli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - VAN

