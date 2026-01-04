Haberler

Van'da uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi

Van'da uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi
Güncelleme:
Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde; 50 gram bonzai, 15 gram skunk ve 50 adet sentetik hap maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli A.H. (26) isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlatılmıştır. İpekyolu ilçesi Erçek mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 65 AZ *** plakalı araçta bin 180 adet gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli M.A. (42) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

