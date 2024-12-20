Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Kişiye Yasal İşlem

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 50 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Aralık tarihleri arasında gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda, 25,69 gram esrar, 76,89 gram skunk, 39,55 gram eroin, 1,1 gram kokain, 10,23 gram kannobinoid, 4 kilo 382,97 gram metamfetamin, 2 kilo 556 gram afyon sakızı, 1 adet ecstasy ve 25 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 50 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - VAN