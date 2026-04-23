Van'da 4 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 4 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; Özalp Uygulama Noktasında tespit edilen bir araçta yapılan aramada 3 parça halinde 4 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı