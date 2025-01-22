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Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilogram Eroin ve 16 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 25 Kilogram Eroin ve 16 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisinin yaptığı aramada 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisinin bir ikamette yaptığı aramada 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde 22 Ocak 2025 tarihinde İpekyolu ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 25 kilo 300 gram eroin ve 16 kilo 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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