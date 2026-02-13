Haberler

Van'da faciadan dönüldü: Tren ile okul servisi çarpıştı

Güncelleme:
Van'ın Tuşba ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen kazada tren, okul servisine çarptı. Öğrencilerin büyük korku yaşadığı kazada yaralanan olmadı, ancak serviste maddi hasar oluştu.

Van'ın Tuşba ilçesinde hemzemin geçitte tren ile okul servisi çarpıştı. Faciadan dönülen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altıntepe Mahallesi'nde hemzemin geçitte tren okul servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan öğrenciler büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kazanın meydana geldiği noktada güvenlik önlemleri alarak çevreyi kontrol altına aldı ve inceleme başlattı. Kazada yaralanan olmazken, serviste maddi hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
