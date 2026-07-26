Van’da trafik kazası: 7 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürpınar-Çatak yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı