Haberler

Van’da trafik kazası: 7 yaralı

Van’da trafik kazası: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van’ın Gürpınar ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürpınar-Çatak yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimi öğrenilemeyen 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna, Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine saldırı düzenledi

İki savaş iç içe geçti! Ukrayna, İran’a ait gemiyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Antalya'da kamyonetten devrilen mermerin altında kalan 2 çocuk annesi kadın öldü

Feci kaza 2 çocuğu öksüz bıraktı

ABD-İran geriliminde sürpriz hamle: Trump'tan İran'a yönelik saldırıları durdurma talimatı

13 gündür süren bombardımanda ilk fren! İran emri tam bir sürpriz
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Evli yönetmenle arabada basılmıştı! İşte Aliye'nin Sanem Çelik'inin son hali

Türkiye'yi sarsan yasak aşkın mimarıydı! Şimdilerde tanınmaz halde