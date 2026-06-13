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Van'da trafik kazası: 6 yaralı

Van'da trafik kazası: 6 yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece geç saatlerinde İpekyolu caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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