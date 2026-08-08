Van'da Otomobil Kazası: 2 Hafif Yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Hava yastıklarının patladığı otomobilde sürücüyle birlikte yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevke dildi. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı