Van'da trafik kazası: 1 yaralı

Van'da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde otogar kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 VL 677 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle takla atması sonucu sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı