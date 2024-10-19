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Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Van'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül hastanede hayatını kaybetti.

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden durumu ağır olan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ABV 272 plakalı Volkswagen Cady marka hafif ticari kamyonet Van istikametine seyir halinde iken aniden önüne çıkan köpeğe vurmamak için manevra yapmaya çalışsa da köpeğe çarptıktan sonra karşıdan gelen 35 YY 200 plakalı Volkswagen Amarok marka kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada ağır yararlanan AK Parti Başkale İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Gönül, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Gönül AK Parti Başkale Edremit trafik Kaza van

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