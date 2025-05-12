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Van'da Terör Örgütlerine Yönelik 14 Şahıs Hakkında Yasal İşlem

Van'da Terör Örgütlerine Yönelik 14 Şahıs Hakkında Yasal İşlem
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Van'da yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, PKK/KCK ve dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı toplam 14 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 14 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 12, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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