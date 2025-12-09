Van'da araç bataklığa uçtu: 5 yaralı

Van'da kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki bataklık alana uçan arabadaki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van- Özalp kara yolu üzerindeki Erçek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.B. yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki bataklığa girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda bataklığa saplanan araçtaki 5 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN