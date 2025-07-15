Van’da Silahlı Saldırı: Onur Karael Hayatını Kaybetti, 3 Kızı Yaralandı

Van’da Silahlı Saldırı: Onur Karael Hayatını Kaybetti, 3 Kızı Yaralandı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi. Saldırıda yaralanan 3 kızı ise hastanede tedavi altına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Onur Karael, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verilirken, saldırıda yaralanan 3 kızının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İpekyolu ilçesi Kale Yolu üzerinde 3 kızıyla birlikte seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün gece silahlı saldırıya uğrayan Onur Karael hayatını kaybetmiş, 3 kızı ise yaralı olarak tedavi altına alınmıştı. Sosyal medyada Arda Edeoğlu ismiyle de bilinen ödüllü fenomen Karael'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün Yüksekova'ya getirildi. Esenyurt TOKİ Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle Onur Karael toprağa verilirken, taziye kurulmayacağı belirtildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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