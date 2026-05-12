Van'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde yürümekte olan bir şahsa, henüz kimlikleri belirlenemeyen iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı