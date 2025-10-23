Van'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı, 3 Tutuklama

Van'ın Özalp ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin yaralandığı kavgada 3 kişi tutuklandı.

Özalp ilçesine bağlı Aşağı Ayazca Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Tuncer A. (40) hayatını kaybetmiş, 19 kişi ise yaralanmıştı. 6 yaralının tedavilerinin devam ettiği olayda gözaltına alınan Fesih A., Bilen A. ve Azad A. isimli şahıslar ise tutuklanarak Van Kapalı Cezaevine konuldu. Olayda, 7 kişinin adli kontrol şartıyla, 9 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirtildi. - VAN