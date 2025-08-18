Van'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon

Van'da Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına Operasyon
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi. İki ayrı çalışmada, bir kişi yakalanırken, çeşitli silah ve mühimmat bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışmada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca 16 Ağustos 2025 tarihinde silah ve mühimmat kaçakçılığı suçu şüphelilerine yönelik icra edilen 2 olayda 1 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfek şarjörü, 18 adet 9 mm abanca fişeği ele geçirilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
