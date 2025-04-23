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Van'da Silah ve Mermi Operasyonu: 4 Ev ve 1 İş Yerine Baskın Yapıldı

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Van'da düzenlenen operasyonda 4 ikamet ve 1 iş yerinde çok sayıda silah, mermi ve suç unsurları ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Van'da 4 ev ve 1 iş yerine operasyon: Çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekiplerinin 4 ikamet ve 1 iş yerine düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Nitelikli yağma suçu kapsamında 8 ayrı eylem gerçekleştiren şahıs/şahıslara yönelik 22 Nisan 2025 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen 4 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada; 658 adet fişek, 89 adet av tüfeği kartuşu, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 8 adet şarjör, 4 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 1 adet teleskopik jop, 1 adet boş senet ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK - 3.Sayfa
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