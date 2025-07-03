Van'da Seyir Halindeki İş Makinesi Yandı

Van'ın Erciş ilçesinde seyir halinde iken alev alev yanan iş makinesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş makinesinden geriye hurda yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesi NATO yolu üzerinde meydana geldi. Yol yapım şantiyesine ait bir iş makinesi seyir halinde iken yanmaya başladı. Durumu fark eden operatör itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yanan iş makinesine müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangın söndürülürken, iş makinesinden geriye hurda yığını kaldı. - VAN