Kaymakam Bulut, askerle iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Van'ın Özalp ilçesinde düzenlenen iftar programında, İran sınır hattında görev yapan askerler ile devlet erkanı bir araya geldi. Kaymakam Rahmi Bulut, askerlerle birlikte iftar yaparak moral ve motivasyon vurgusu yaptı.

Van'ın Özalp ilçesinde, Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye sınır hattında görev yapan asker, devlet erkanıyla aynı sofrada buluştu. Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Hakim Muhammed Başaran, Hakim Muhammed Enes Kemer, Hakim Mustafa Gülseren, İlçe Jandarma Komutanı Atilla Vurganer ve Özalp İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Alper Göksenin Korkmaz, sınır hattında bulunan Aksipi Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek buradaki askerle iftar yaptı. Sınır hattındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Bulut, sınır güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tuncay Hıdırli'dan bilgi aldı.

Bulut, bölgede görev yapan askerlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda, birlik ve beraberlik duygularının önemine dikkat çekildi. Devletin her zaman Mehmetçik'in yanında olduğu vurgulanırken, bu tür buluşmaların moral ve motivasyonu artırdığı ifade edildi. Program, sınırların güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçleri için edilen dualarla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
