Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturması: 2 Şahıs Hakkında Yasal İşlem

Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturması: 2 Şahıs Hakkında Yasal İşlem
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Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı. Terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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