Van'da PKK/KCK Terör Örgütü Soruşturması: 2 Şahıs Hakkında Yasal İşlem
Van Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı. Terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa