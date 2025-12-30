Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak tamamen kül oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Halilağa Mahallesi'nde park halindeki 41 AZP 755 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa