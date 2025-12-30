Van'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde olan otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Halilağa Mahallesi'nde park halindeki 41 AZP 755 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN