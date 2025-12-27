Van'da park halindeki kamyonette yangın
Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki bir kapalı kasa kamyonetin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri gelmeden söndürüldü. Yangın sırasında araçta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesinde bulunan SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin motor kısımdan dumanların gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri bölgeye gidene kadar araç sahibi kendi imkanları ile yangını söndürdü. Aracın motor kısmında hasar oluştu. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa