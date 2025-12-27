Van'da park halindeki kamyonette yangın

Van'ın Edremit ilçesinde park halindeki kapalı kasa kamyonetin motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesinde bulunan SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Parkı'nda meydana geldi. Park halindeki kapalı kasa hafif ticari kamyonetin motor kısımdan dumanların gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri bölgeye gidene kadar araç sahibi kendi imkanları ile yangını söndürdü. Aracın motor kısmında hasar oluştu. - VAN