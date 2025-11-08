Van'da Otomobilin Devrilmesi Sonucu 1 Kişi Yaralandı

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen kazada devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Özalp yolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN