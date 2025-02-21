Van'da Otomobil Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Gevaş Halı Saha yanında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 DUA 32 plakalı Peugeot marka otomobil ile 65 FA 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. - VAN