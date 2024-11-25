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Van'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Van'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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İpekyolu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada takla atan Skoda otomobildeki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece 01.30 sularında İkinisan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ZD 5634 plakalı Hyundai marka otomobil ile 65 ABV 303 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile takla atan Skoda otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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